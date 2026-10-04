2006-ലെ ആത്മഹത്യാ കേസ്; ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെതിരേ കേരളത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം

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തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ, 2006ൽ കേരളത്തിന്റെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലത്ത് നടന്ന ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് കേരള ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉത്തരവിട്ടു.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റിനു കീഴിൽ എംസി റോഡ് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാറ്റി-ബെൽ കൺസോർഷ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മലേഷ്യൻ സിവിൽ എൻജിനീയർ ലീ സീ ബീന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്. ബീന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിൽ ബാഹ്യ സമ്മർദം ചെലുത്തിയെന്നും, യഥാർഥ അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പുതിയ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.
ജ്ഞാനേഷ് കുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കേസിൽ ബാഹ്യ സ്വാധീനം ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താനും, കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും വിജിലൻസ് ഡയറക്റ്റർക്ക് നേരിട്ട് നിർദേശം നൽകിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. ആരോപണങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി) അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക സമഗ്ര പുനഃപരിശോധനയുമായി (എസ്ഐആർ) ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളിലും, വ്യാപക വോട്ടർ നീക്കം ചെയ്യൽ ആരോപണങ്ങളിലും ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും യുവജന സംഘടനകളും ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും, എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും 10 മാസത്തിനിടെ 14 തവണയെങ്കിലും എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചതായി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായത്.
വോട്ടർമാരെ നീക്കം ചെയ്യൽ, ഫോം 6, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടിക ഡേറ്റാബേസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട എതിർപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്.