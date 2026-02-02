Kerala

ജനുവരിയിൽ കേരളത്തിൽ 55 ശതമാനം അധിക മഴ; ഫെബ്രുവരിയിൽ ചുട്ടുപൊള്ളും!

കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് അധികമഴ ലഭിച്ചത്
Updated on

തിരുവനന്തപുരം: ജനുവരിയിൽ ഇത്തവണ ലഭിച്ചത് 55 ശതമാനം അധിക മഴയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. 7.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട ജനുവരിയിൽ കേരളത്തിൽ 11.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്.

കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് അധികമഴ ലഭിച്ചത്. മലപ്പുറത്തും കൊല്ലത്തും കുറവും. കലാവസ്ഥ വിദഗ്ധനായ രാജീവൻ എരിക്കുളമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.

അതേസമയം, ഫെബ്രുവരിയിൽ ചൂടുകൂടുമെന്നാണ് കലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രവചനം. കൽ ചൂട് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ സാധാരണയെക്കാൾ കൂടുതലും മറ്റിടങ്ങളിൽ സാധാരണ ലഭിക്കാനുമാണ് സാധ്യത. മഴ പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും.

