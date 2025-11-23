Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാവുന്നു; 2 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർ‌ട്ട്, 5 ഇടത്ത് യെലോ

തിങ്കളാഴ്ച 6 ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ടാണ്
kerala weather updates orange and yellow alerts

സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാവുന്നു; 2 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർ‌ട്ട്, 5 ഇടത്ത് യെലോ

file image

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. 2 ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ടാണ്.

തിങ്കളാഴ്ച 6 ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ടാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലും ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ട‍യം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും യെലോ അലർട്ടാണ്.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദമാവുമെന്നും വടക്കൻ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത്. കിഴക്കൻ കാറ്റ് വീണ്ടും സജീവമായതോടെ ഇടി മിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് പ്രവചനം. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദേശമുണ്ട്.

rain alert
yellow alert
orange alert

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com