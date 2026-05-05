Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്നാലെ രാജിവച്ച് കിഫ്ബി സിഇഒ കെ.എം. എബ്രഹാം

കിഫ്ബി അഡീഷണൽ സിഇഒ മിനി ആന്‍റണിക്കാണ് താൽക്കാലിക ചുമതല
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം കനത്ത പരാജയം ഏറ്റവാങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ കിഫ്ബി സിഇഒ കെ.എം. എബ്രഹാം രാജിവച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് രാജിക്കത്ത് കൈമാറി. കിഫ്ബി അഡീഷണൽ സിഇഒ മിനി ആന്‍റണിക്കാണ് താൽക്കാലിക ചുമതല. പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദം രാജിവെച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കെ.എം. എബ്രഹാമും രാജി സമർപ്പിച്ചത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബി. അശോക് ഐഎഎസ് അടക്കമുള്ളവർ കിഫ്ബിയെയും കെ.എം. എബ്രഹാമിനെയും വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തുടർഭരണം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പ്രചാരണത്തിനായി കിഫ്ബി കടമെടുത്ത പണം ഉപയോഗിച്ചെന്നായിരുന്നു വിമർശനം. ഇതിന് കൂട്ട് നിൽക്കാത്തവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായും ആരോപിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ‌

