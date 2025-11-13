2026ൽ നിർബന്ധമായും സന്ദർശിക്കേണ്ട യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ച് കൊച്ചി

Kerala

Kochi included in the list of must-visit travel destinations in 2026

തിരുവനന്തപുരം: ലോകത്തിലെ മുൻനിര യാത്രാ പ്ലാറ്റ്‌​ഫോമുകളിലൊന്നായ ബുക്കിങ് ഡോട്ട് കോമിന്‍റെ 2026ൽ നിർബന്ധമായും സന്ദർശിക്കേണ്ട യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ കൊച്ചി ഇടംപിടിച്ചു. പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏക ഡെസ്റ്റിനേഷ​നാ​ണ് കൊച്ചി. 10 ലോകോത്തര ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളുടെ പട്ടികയാണ് ബുക്കിങ് ഡോ​ട്ട് കോം ത​യാറാക്കിയത്.​

ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക സമ്പത്തും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും ലോകത്തിന് മുൻ​പിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാ​ണ് ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാന്‍ കൊച്ചിയെ സഹായിച്ചത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്‍റെയും സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന്‍റെയും പ്രതിഫലനവും ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ വാസ്തുശില്‍പ്പ ചാരുതയും ആധുനിക ആര്‍ട്ട് കഫെകളും ഒത്തു​ചേരുന്ന നഗരം കൂ​ടി​യാ​ണ് കൊച്ചി. ചൈനീസ് വലകള്‍, പൈതൃകം നിറഞ്ഞ കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവ അന്താരാഷ്‌​ട്ര സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യു​മെ​ന്ന് ബുക്കിങ് ഡോ​ട്ട് കോം വിലയിരുത്തുന്നു.

ചരിത്രപരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ അത്യാധുനിക കലാകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്ന കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെ പോലുള്ള ലോകോത്തര പരിപാടികളും ഈ നഗരത്തിന്‍റെ ആകര്‍ഷണങ്ങളാണ്. ഇവിടുത്തെ പാചകപാരമ്പര്യവും സാംസ്കാ​രിക വൈവിധ്യത്തിന്‍റെ ഉദാഹരണമാ​ണ്. ആലപ്പുഴയിലെ കായല്‍യാത്ര, മൂന്നാറിലെ കോടമഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകളിലൂടെയും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള ട്രെക്കിങ്, മാരാരി ബീച്ചിലെ സ്വര്‍ണമണലിലെ വിശ്രമം തുടങ്ങിയ കേരളത്തിന്‍റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം വര്‍ണനാതീതമാണ്. ലോകമെമ്പാടു നിന്നും മികച്ച യാത്രാസംവിധാനമുള്ള കൊച്ചി അന്താരാഷ്‌​ട്ര വിമാനത്താവളം ഇവിടേക്കുള്ള കവാടമാണെന്നും വെബ്സൈറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കേരള ടൂറിസത്തിനു ലഭിച്ച ആഗോള അംഗീകാരമാണ് ഇതെന്ന് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ് പറഞ്ഞു.​ ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ കേരള ടൂറിസത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നേട്ടമാ​ണിത്. ഈ നേട്ടം കേരളത്തിന്‍റെ ടൂറിസം വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

