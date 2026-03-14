Kerala

അരുവിക്കരയിൽ കെ.എസ്. ശബരിനാഥൻ? മത്സരിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശം

മണ്ഡലത്തിലെ മുൻ എംഎൽഎ എന്ന നിലയ്ക്ക് വിജയസാധ‍്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം
k.s. sabarinathan may contest in assembly election from aruvikkara

കെ.എസ്. ശബരിനാഥൻ

തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്. ശബരിനാഥനോട് വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരുവിക്കരയിൽ നിന്നും മത്സരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശിച്ചു. മണ്ഡലത്തിലെ മുൻ എംഎൽഎ എന്ന നിലയ്ക്ക് വിജയസാധ‍്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം.

നേരത്തെ നേമം മണ്ഡലത്തിൽ ശബരിനാഥൻ മത്സരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് നേതൃത്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശബരിനാഥനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് അരുവരിക്കരയിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് നേതൃത്വം ആവശ‍്യപ്പെട്ടത്.

