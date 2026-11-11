വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെ കണ്ട് കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ എൻ. പ്രശാന്ത്

തിരുവനന്തപുരം: വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ എൻ. പ്രശാന്ത്. മന്ത്രിക്ക് അതൃപ്തി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച.
പ്രതിസന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായെന്നാണ് വിവരം. ഇതുവരെയുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പ്രശാന്ത് മന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചതായാണ് സൂചന.
മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും പരസ്യപ്പോരുമായി രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ മന്ത്രിയെ കണ്ടത്. വൈദ്യുതി കരാറിലാണ് സണ്ണി ജോസഫും മുഖ്യമന്ത്രിയും പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടലിലെത്തിയത്.
താനെല്ലാം അറിയുന്നത് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണെന്നായിരുന്നു സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം. എല്ലാം മന്ത്രിയെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. ഇതാണ് പരസ്യ ഏറ്റമുട്ടലിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.