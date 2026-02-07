Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി; ഒരു മരണം, നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

ബസ് ബൈക്കിലിടിച്ച ശേഷം സമീപത്തുള്ള കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി; ഒരു മരണം, നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

തിരുവന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് വെമ്പായം കൈപ്പത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ഒരു മരണം. ബൈക്ക് യാത്രികനായ വെമ്പായം കൊഞ്ചിറ സ്വദേശി ജയചന്ദ്രൻ (56) ആണ് മരിച്ചത്.

ബസ് ബൈക്കിലിടിച്ച ശേഷം സമീപത്തുള്ള കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. കടയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉടമയും മറ്റൊരാളും ഓടി മാറിയതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി.

അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. രണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലും ബസിടിച്ചു. ഡ്രൈവർക്കും പരുക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. പരുക്കേറ്റവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. പരുക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

