തൃശൂരിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും സ്വകാര്യ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

തൃശൂര്: തൃശൂരിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും സ്വകാര്യ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്. തൃശൂർ ചേലക്കര ഉദുവദിയിൽ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടം. അപകടത്തെതുടര്ന്ന് സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.
മൂവാറ്റുപുഴയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസി ബസും എതിര്വശത്തുനിന്ന് വരുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. രണ്ടു ബസുകളുടെയും മുൻഭാഗം തകര്ന്നു.
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് ഡ്രൈവര് സീറ്റിനിടയിൽ കുടുങ്ങി. കെഎസ്ആര്ടിസി ഡ്രൈവറുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ്. സ്വകാര്യ ബസിലെയും കെഎസ്ആര്ടിസി ബസിലെയും യാത്രക്കാര്ക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
തൃശൂരിൽ രാവിലെ മുതൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. മഴയെതുടര്ന്ന് റോഡിൽ ബസ് തെന്നി നിയന്ത്രണം വിട്ടാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.