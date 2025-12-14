Kerala
ദിലീപ് സിനിമ 'ഈ പറക്കും തളിക' പ്രദർശിപ്പിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി ബസ്; എതിർത്ത് യാത്രക്കാരി, ടിവി ഓഫ് ചെയ്ത് കണ്ടക്റ്റർ
തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ ദിലീപ് അഭിനയിച്ച പറക്കും തളിക പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെ എതിർത്ത് യാത്രക്കാരി. തിരുവനന്തപുരം -തൊട്ടിൽപാലം റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി സൂപ്പർഫാസ്റ്റിലാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായത്. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെ ആദ്യം എതിർത്തത്.
പിന്നാലെ ചില യാത്രക്കാർ കൂടി അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ സിനിമ കാണാൻ താത്പര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ വാദം.
മറ്റു ചില യാത്രക്കാർ അതിനെതിരേ രംഗത്തെത്തിയതോടെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി. ഒടുവിൽ ടിവി ഓഫ് ചെയ്താണ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്.