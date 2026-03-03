Kerala

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; തവനൂരിൽ കെ.ടി. ജലീൽ മത്സരിച്ചേക്കും

ജലീൽ മത്സരിക്കാത്ത പക്ഷം മണ്ഡലം കൈവിട്ടു പോകുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ
മലപ്പുറം: വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ.ടി. ജലീൽ തവനൂരിൽ നിന്നും മത്സരിച്ചേക്കും. സിപിഎം നേതൃത്വം ജലീലിനോട് മത്സരിക്കാൻ ആവശ‍്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ജലീൽ മത്സരിക്കാത്ത പക്ഷം മണ്ഡലം കൈവിട്ടു പോകുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ.

താൻ മത്സരിക്കാൻ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ജലീൽ വ‍്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആവശ‍്യപ്പെട്ടതോടെ തീരുമാനം മാറ്റുമെന്നാണ് സൂചന.

2011 മുതൽ ജലീലാണ് തവനൂരിൽ മത്സരിച്ചു വരുന്നത്. മൂന്ന് തവണയും ജലീൽ വിജയം നേടിയിരുന്നു. ജലീലിനെ കൂടാതെ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരും പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ഇതിനോട് യോജിപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജലീലിലേക്ക് തന്നെ സ്ഥാനാർഥിത്വം വന്നെത്തുക‍യായിരുന്നു. മലപ്പുറത്ത് കൂടുതൽ‌ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുക‍യെന്ന ലക്ഷ‍്യത്തിലാണ് മു‌സ്ലീം ലീഗും യുഡിഎഫും.

