ലേബർ കോഡിനെതിരേ പ്രതിഷേധം; ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് കൊണ്ടുവന്ന ലേബർ കോഡിനെതിരേ ബുധനാഴ്ച രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം. സംയുക്ത കിസാന് മോര്ച്ചയും സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയനും അടക്കമുളള പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികള്.
സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച കളക്ടർമാർക്ക് നിവേദനം നൽകും. ലേബര് കോഡ് പിന്വലിക്കാന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് പുറമെ പ്രഖ്യാപിച്ച താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കുക, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംഭരണത്തിനായി കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളും നിവേദനത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. കേരളത്തില് സിഐടിയുവും ഐഎന്ടിയുസിയും ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളില് പ്രതിഷേധ സദസ് സംഘടിപ്പിക്കും.