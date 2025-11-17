Kerala

കേരളത്തിലെ എസ്ഐആർ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെയ്ക്കണം; മുസ്ലീം ലീഗ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

എസ്ഐആർ തയ്യാറാക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അമിതഭാരം
ലീഗ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

കേരളത്തിലെ എസ്ഐആർ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെയ്ക്കണം

Updated on

ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലെ എസ്ഐആർ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലീംലീഗ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എസ്ഐആറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് സമ്മർദം താങ്ങാൻ ആകുന്നില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിലെ ബിഎൽഒ അനീഷ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിവരവും ഹർജിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

മുസ്ലീംലീഗ് നേതാവ് പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് ലീഗിന് വേണ്ടി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ തിരക്കിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും, ഇതിനിടെ എസ്ഐആർ നടപ്പാക്കുകയെന്നത് പ്രയാസകരമായിരിക്കുമെന്നും ലീഗ് ഫയൽ ചെയ്ത ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഒരുമാസത്തിനുളളിൽ എസ്ഐആർ നടപ്പാക്കാനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ നീക്കം.

muslim league
supreme court

