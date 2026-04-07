മദ്യ ശാലകള്‍ വൈകിട്ട് ആറിന് അടയ്ക്കും; 48 മണിക്കൂര്‍ ഡ്രൈ ഡേ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഏപ്രില് 9ന് നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മുതല് വ്യാഴാഴ്ച (ഏപ്രിൽ 9) വൈകിട്ട് ആറുവരെ മദ്യ ശാലകള് തുറക്കില്ല. വിദേശമദ്യ ചില്ലറ വില്പ്പനശാലകളും ബാറുകളും കള്ളുഷാപ്പുകളും പ്രവര്ത്തിക്കില്ല. 48 മണിക്കൂര് ഡ്രൈഡേയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാനിക്കും. മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടര്മാരല്ലാത്ത പുറത്തു നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകരും പാര്ട്ടി ഭാരവാഹികളും പ്രചാരണ സമയം അവസാനിച്ചാലുടന് മണ്ഡലം വിട്ടു പോകണമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് അറിയിച്ചു.