Kerala

3 കോർപ്പറേഷനുകളും 48 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കും

കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 2025-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലെ മേയർ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളിലെ ചെയർപേഴ്‌സൺ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സംവരണം
Local body election reservation

3 കോർപ്പറേഷനുകളും 48 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കും

file
Updated on

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 2025-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലെ മേയർ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളിലെ ചെയർപേഴ്‌സൺ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സംവരണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ഇതനുസരിച്ച് 3 കോർപറേഷനുകളും 48 മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളും സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലെ മേയർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം സ്ത്രീകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സംവരണം ചെയ്ത കോർപ്പറേഷനുകൾ ഇവയാണ്:

  • കൊച്ചി

  • തൃശൂർ

  • കണ്ണൂർ

87 മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളിലെ ചെയർപേഴ്‌സൺ സ്ഥാനങ്ങളിൽ 44 എണ്ണം സ്ത്രീകൾക്കും , 6 എണ്ണം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനും, ഒരെണ്ണം പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിനും സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ കൗൺസിലുകൾ

പട്ടിക ജാതി (സ്ത്രീ) സംവരണം:

  • തിരുവല്ല (പത്തനംതിട്ട)

  • ഒറ്റപ്പാലം (പാലക്കാട്)

  • ഫറോക്ക് (കോഴിക്കോട്)

  • കരുനാഗപ്പളളി (കൊല്ലം)

  • കായംകുളം (ആലപ്പുഴ)

  • കൊയിലാണ്ടി (കോഴിക്കോട്)

  • കൽപ്പറ്റ (വയനാട്)

സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം ചെയ്ത മറ്റ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകൾ

  • നെയ്യാറ്റിൻകര

  • വർക്കല

  • കൊട്ടാരക്കര

  • അടൂർ

  • പത്തനംതിട്ട

  • പന്തളം

  • ആലപ്പുഴ

  • മാവേലിക്കര

  • ഹരിപ്പാട്

  • പാലാ

  • തൊടുപുഴ

  • ആലുവ

  • അങ്കമാലി

  • കോതമംഗലം

  • പെരുമ്പാവൂർ

  • മൂവാറ്റുപുഴ

  • പൊന്നാനി

  • മലപ്പുറം

  • പെരിന്തൽമണ്ണ

  • നിലമ്പൂർ

  • കാസർഗോഡ്

  • ഏലൂർ

  • മരട്

  • ചാലക്കുടി

  • ഗുരുവായൂർ

  • കുന്നംകുളം

  • വടക്കാഞ്ചേരി

  • ഷൊർണൂർ

  • ചെറുപ്പുളശേരി

  • മണ്ണാർക്കാട്

  • കുന്നംകുളം

  • താനൂർ

  • പരപ്പനങ്ങാടി

  • വളാഞ്ചേരി

  • തിരൂരങ്ങാടി

  • പയ്യോളി

  • കൊടുവള്ളി

  • മുക്കം

  • സുൽത്താൻ ബത്തേരി

  • മട്ടന്നൂർ

  • പാനൂർ

  • ആന്തൂർ

election
Reservation
local body elctions

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com