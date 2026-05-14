കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവ് വൈകിട്ട് ഗവർണറെ കാണും

കോൺഗ്രസിന്‍റെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം. വൈകിട്ട് ഗവർണറെ കണ്ട് മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശം ഉന്നയിക്കും
വി.ഡി. സതീശൻ, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്‍റെ മുഖ‍്യമന്ത്രി ആരെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ദിര ഭവനിൽ ചേരുന്ന യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം. വൈകിട്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന്‍റെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കറെ കണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും.

ഗവർണറെ കാണുന്നതിനു സമയം തേടി കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് ലോക് ഭവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇതനുസരിച്ചാണ് വൈകിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്ന് പത്ത് ദിവസമാകുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിന് മുഖ‍്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് പാർട്ടിക്കകത്തും പുറത്തും അതൃപ്തിക്കു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ചത്തെ യുഡിഎഫ് യോഗത്തോടെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ രാവിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തിയ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ചാർട്ടേഡ് ഫ്ളൈറ്റിൽ കേരളത്തിലെത്തും. കേരളത്തിന്‍റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപ ദാസ് മുൻഷിയും ഒപ്പമുണ്ടാകും. ദീപയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.

കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, വി.ഡി. സതീശൻ എന്നിവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള മത്സരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

