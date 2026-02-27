Kerala
ഗോവൻ മാതൃകയിൽ ഇനി കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കെ-ഫെനി | Video
കശുമാങ്ങയിൽനിന്ന് വീര്യം പകരാൻ കണ്ണൂർ. ബ്രാൻഡിക്കു പിന്നാലെ സ്വന്തം ഫെനിയുമായി കേരളം; പയ്യാവൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് മുതൽ ഉത്പാദനം
Summary
ഗോവൻ ഫെനിയുടെ മാതൃകയിൽ കശുവണ്ടി ആപ്പിളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന 'കെ-ഫെനി' കേരളത്തിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണൂരിലെ പയ്യാവൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ നൂതന സംരംഭം യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. മാർച്ചിൽ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിച്ച് ബെവ്കോ, കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി കെ-ഫെനി വിപണിയിലെത്തിക്കും. കശുവണ്ടി തോട്ടങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ പാഴായിപ്പോകുന്ന കശുവണ്ടി ആപ്പിളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സഹകരണ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഡിസംബർ മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള സീസണിലാണ് ഉൽപ്പാദനം നടക്കുക. കേരളത്തിന്റെ പ്രാദേശിക പാനീയ വ്യവസായത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിനാണ് ഇതിലൂടെ തുടക്കമാകുന്നത്.