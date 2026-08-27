Kerala

മാടക്കര പള്ളിയിൽ പൊലീസ് കയറിയ സംഭവം, എസ്ഐ ഉൾപ്പടെ അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ നടപടി

പൊലീസുകാർക്കെതിരേ നടപടി വേണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗും കെ.കെ. രമ എംഎൽഎയും നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു
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മാടക്കര പള്ളിയിൽ പൊലീസ് കയറിയ സംഭവം, എസ്ഐ ഉൾപ്പടെ അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ നടപടി

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കോഴിക്കോട്: മാടക്കര മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ പൊലീസ് കയറിയ സംഭവത്തിൽ എസ്ഐ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പൊലീസുകാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം. പൊലിസുകാരുടെ ഇടപെടലിൽ ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ചോമ്പാല സ്റ്റേഷനിലെ എസ്എച്ച്ഒ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേഷനിലെ അഞ്ചു പൊലീസുകാരെ സ്ഥലംമാറ്റി.

എസ്എച്ച്ഒ ഷമീൽ പി.പി., മനോജൻ എം.വി., അനിൽ കുമാർ എൻ.പി., മനോജ്‌ കുമാർ കെ.എം., പ്രവീൺ കുമാർ സി. എന്നിവരെ കോഴിക്കോട് റൂറൽ ആസ്ഥാനത്തേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. പയ്യോളി എസ്എച്ച്ഒ ജയ്‌മോൻ പിജെയെ ചോമ്പാല എസ്എച്ച്ഒ ആയി നിയമിച്ചു. ഡിഐജി നോർത്ത് സോണിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് സ്ഥലംമാറ്റം. പൊലീസുകാർക്കെതിരേ നടപടി വേണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗും കെ.കെ. രമ എംഎൽഎയും നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

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