Kerala

ഇറാനിയൻ കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയ ഹരിപ്പാട് സ്വദേശിക്കായി മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ

ജെറിൻ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നാട്ടിലെത്തേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും യുദ്ധം കാരണം കപ്പൽ ഇറാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു
Malayalee stranded in Iran ship

ജെറിൻ ജോർജ്

Updated on

ആലപ്പുഴ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇറാനിയൻ കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയ ഹരിപ്പാട് സ്വദേശി ജെറിൻ ജോർജിന്‍റെ മോചനത്തിനായി മാതാപിതാക്കൾ അധികൃതരുടെ സഹായം തേടി.

എട്ട് മാസം മുൻപാണ് ജെറിൻ ജോലിക്ക് പോയത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നാട്ടിലെത്തേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും യുദ്ധം കാരണം കപ്പൽ ഇറാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു.

കപ്പലിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമമുണ്ടെന്നും മകന്‍റെ അവസ്ഥയിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ജെറിന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ജെറിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർക്ക് ഇവർ നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

