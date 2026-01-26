Kerala

''കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പാർട്ടി ശത്രുക്കളുടെ കോടാലിക്കൈയായി മാറി'': കെ.കെ. രാഗേഷ്

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉന്നയിച്ച കാര‍്യങ്ങളെല്ലാംം 2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്ത കാര‍്യങ്ങളാണെന്നും രാഗേഷ് പറഞ്ഞു.
കെ.കെ രാഗേഷ്

കണ്ണൂർ: സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെതിരേ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. രാഗേഷ്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പാർട്ടി ശത്രുക്കളുടെ കോടാലിക്കൈയായി മാറിയെന്നും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉന്നയിച്ച കാര‍്യങ്ങളെല്ലാംം 2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്ത കാര‍്യങ്ങളാണെന്നും രാഗേഷ് പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിക്കെതിരായ അജണ്ടകൾ യാദൃശ്ചികമല്ലെന്നും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായതിനു ശേഷവും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ചില വിഷയങ്ങൾ‌ ഉന്നയിച്ചുവെന്നും രാഗേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ ടി.ഐ. മധുസദനനെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വ‍്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്നും രാഗേഷ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ മധുസൂദനനും ചിലരും ചേർന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തെന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ് കാണിച്ചതെന്നാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

