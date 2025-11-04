സംസ്ഥാനത്ത് പാൽ വില കൂടും; തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പ്രാബല്യത്തിലെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പാൽ വില കൂട്ടാൻ തീരുമാനം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വില വർധന നടപ്പാക്കുമെന്ന് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാവും വില വർധനവ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
നേരിയ വില വർധനവാകും ഉണ്ടാവുകയെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ മിൽമ പാൽ വില വർധിപ്പിക്കും. പാലിന് വില കൂട്ടിയാല് മില്മയുടെ എല്ലാ പാല് ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കും ആനുപാതികമായി വില വര്ധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.