Kerala

പാൽ വില കൂട്ടാൻ ശുപാർശ തേടി മിൽമ; ലിറ്ററിന് 4 രൂപ വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

ശുപാർശ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി
Milma seeks recommendation to increase milk prices

പാൽ വില കൂട്ടാൻ ശുപാർശ തേടി മിൽമ

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ പാൽവില ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ശുപാർശയുമായി മിൽമ. കഴിഞ്ഞമാസം 20 തീയതി തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ശുപാർശ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ പെരുമാറ്റചട്ടം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈകാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നാണ് മിൽമ ഭരണസമിതിയുടെ ആവശ്യം.

പാൽ വില വർധിപ്പിക്കാൻ മിൽമയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാരുമായി ഒരു സംഘർഷത്തിന് താൽപ്പര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഭരണസമിതി സർക്കാരിന്‍റെ അഭിപ്രായം തേടുന്നതെന്ന് മിൽമ ചെയർമാൻ കെ.എസ്. മണി അറിയിച്ചു. വില വർദ്ധനവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ സിംഹഭാഗവും കർഷകർക്ക് നൽകാനാണ് മിൽമ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ബാക്കി തുക പാൽ സൊസൈറ്റികൾക്കും വിൽപ്പനക്കാർക്കുമായി വീതിച്ചു നൽകും. പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ മിൽമയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ലാഭവിഹിതം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു ശുപാർശ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് 52 രൂപയാണ് വില.

farmer
price hike
milma
ldf government

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com