''രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് ബസിൽ കയറിക്കോ, പക്ഷേ...'', നയം വ്യക്തമാക്കി ഗണേഷ് കുമാർ

കൊല്ലം: മദ്യപിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില് ഒരാളെ കെഎസ്ആർടിസി ബസില് കയറ്റാതിരിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ. എന്നാല് ബസില് മദ്യപിച്ച് കയറി അഭ്യാസം കാണിച്ചാല് അത്തരക്കാരെ അടുത്ത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് എത്തിക്കും. അതിന് ജീവനക്കാര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
''രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാല് അവിടെ മിണ്ടാതിരുന്നോളണം. അവിടെയിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വിരോധവുമില്ല. രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് അടുത്തിരുന്ന സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യുക, അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ തോളിലോട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക ഇതൊക്കെ വന്നാല് കണ്ടക്റ്ററോട് വിവരം പറയുക. കണ്ടക്റ്റര് ബസ് നേരെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിടും. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
മദ്യപിച്ചു എന്ന പേരില് ഇറക്കി വിടുകയൊന്നുമില്ല. എന്നാല് ബഹളം വയ്ക്കുക, കണ്ടക്റ്ററെ ചീത്ത പറയുക, സഹ യാത്രികരെ ഉപദ്രവിക്കുക തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായാല് ബസ് നേരെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന് അവര്ക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്'' – ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.