തിരുവനന്തപുരം: കേരള കോണ്ഗ്രസ് എമ്മിന്റെ മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങള് തള്ളി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. മുന്നണി മാറ്റമില്ലെന്നും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ തുടരുമെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി.
മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് നടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ രോഷാകുലനായിട്ടായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം മുന്നണി മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്ച്ചകളെക്കുറിച്ചോ അറിയില്ലെന്നും കേരള കോണ്ഗ്രസിനെക്കുറിച്ച് എക്കാലത്തും ഇത്തരം വാര്ത്തകള് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ വന്നാലും താൻ ഇടത് മുന്നണിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമരമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ സാഹചര്യം ജോസ് കെ. മാണി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. സമരത്തിൽ എംഎൽഎമാരടക്കം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും റോഷി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.