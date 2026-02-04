Kerala

എംഎൽഎമാർ എന്തു ചെയ്താലും ജനം അറിയും; ശ്രദ്ധേയമായി എംഎൽഎ ട്രാക്ക് വെബ്സൈറ്റ്

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വലിയ രീതിയിൽ സഹായകരമാകും
mla track website kerala assembly elections 2026

എംഎൽഎമാരുടെ പ്രകടനം ഇനി വിരൽ തുമ്പിൽ‌; എംഎൽഎ ട്രാക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താൻ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം. www.mlatrack.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന നിയമ നിർമാണ സഭയിൽ അവർ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ, ഹാജർ നില, സഭാനടപടികളിൽ എംഎൽഎമാരുടെ പങ്കാളിത്തം, എംഎൽഎമാർ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടിന്‍റെ വിവരങ്ങൾ‌ എന്നിവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വലിയ രീതിയിൽ സഹായകരമാകും. അത‍്യേതി റിസർ‌ച്ചും സഹ‍്യ ഡിജിറ്റൽ കൺസർവേഷനും സംയുക്തമായാണ് വെബ്സൈറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Assembly election
mla
website

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com