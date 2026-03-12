"അയ്യോ മോനെ പോകല്ലേ... എന്നാരും പറയില്ല, സുധാകരൻ വെറും ശു"; എം.എം. മണി

ഇടുക്കി: സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു മുൻ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ ജി. സുധാകരനെതിരേ എം.എം. മണി രംഗത്ത്. ജി. സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചാലും പാർട്ടിക്ക് ഒരു കോപ്പുമില്ലെന്നും പാർട്ടി വിട്ടാലും സുധാകരൻ വെറും ശു ആണെന്നും അയ്യോ മോനെ പോകല്ലേ എന്ന് പറയില്ലെന്നും എം.എം. മണി പറഞ്ഞു. ഇടുക്കിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനാണ് മണിയുടെ വിമർശനം.
വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന് സുധാകരൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി ജീവിച്ച ആളാണ്, പാർട്ടിയെ ആക്ഷേപിക്കാനില്ല. വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചാൽ പാർട്ടി നശിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോവുമെന്നത് വ്യാജ പ്രചരണമാണെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.