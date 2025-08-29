Kerala

ഫോൺ ചെയ്യുന്നതിനിടെ കൈയോടെ പിടികൂടി; കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തു

ഒന്നാം ബ്ലോക്കിലെ തടവുകാരനിൽ നിന്നുമാണ് ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തത്
mobile phone seized again from kannur central jail

കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വീണ്ടും സുരക്ഷാ വീഴ്ച. തടവുകാരനിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ പിടികൂടി. ഒന്നാം ബ്ലോക്കിലെ തടവുകാരനിൽ നിന്നുമാണ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ഉദ‍്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പിടികൂടുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ എണ്ണം 6 ആയി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയിലിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ എറിഞ്ഞു നൽകാൻ ശ്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പനങ്കാവ് സ്വദേശിയെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഫോണിനു പുറമെ ഇയാൾ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളും വലിച്ചെറിയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. തടവുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവ കൊണ്ടുവന്നതെന്നായിരുന്നു പ്രതി പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി.

