ഫോൺ ചെയ്യുന്നതിനിടെ കൈയോടെ പിടികൂടി; കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തു

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വീണ്ടും സുരക്ഷാ വീഴ്ച. തടവുകാരനിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ പിടികൂടി. ഒന്നാം ബ്ലോക്കിലെ തടവുകാരനിൽ നിന്നുമാണ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പിടികൂടുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ എണ്ണം 6 ആയി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയിലിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ എറിഞ്ഞു നൽകാൻ ശ്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പനങ്കാവ് സ്വദേശിയെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഫോണിനു പുറമെ ഇയാൾ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളും വലിച്ചെറിയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. തടവുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവ കൊണ്ടുവന്നതെന്നായിരുന്നു പ്രതി പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി.