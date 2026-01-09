കേരളത്തിന് റെയിൽവേയുടെ പുതുവർഷ സമ്മാനം; 15 സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ യാത്രക്കാരുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരമായി വിവിധ ട്രെയിനുകൾക്ക് 15 സ്റ്റേഷനുകളിൽ പുതിയ സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഇതു ഗുണകരമാകും. യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കും പ്രാദേശികമായ ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി.
കരുനാഗപ്പള്ളി, ചിറയിൻകീഴ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രധാന ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലഭിച്ചത് ദിവസേനയുള്ള യാത്രക്കാർക്കും ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പുതിയ സ്റ്റോപ്പുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പ്രധാന സ്റ്റോപ്പുകൾ
തിരുവനന്തപുരം - മംഗളൂരു മലബാർ എക്സ്പ്രസ്: കടക്കാവൂർ, ചിറയിൻകീഴ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്റ്റോപ്പ്.
തിരുവനന്തപുരം - മംഗളൂരു മാവേലി എക്സ്പ്രസ്: കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചു.
നാഗർകോവിൽ - കോട്ടയം പാസഞ്ചർ: കുമാരനല്ലൂർ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ്.
കന്യാകുമാരി - പുണെ എക്സ്പ്രസ്: കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ സ്റ്റോപ്പ്.
മധുര - തിരുവനന്തപുരം അമൃത എക്സ്പ്രസ്: കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ സ്റ്റോപ്പ്.
കൊച്ചുവേളി - മൈസൂരു എക്സ്പ്രസ്: കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ സ്റ്റോപ്പ്.
മംഗളൂരു - ചെന്നൈ എഗ്മൂർ എക്സ്പ്രസ്: പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ സ്റ്റോപ്പ്.
ആലപ്പുഴ - ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ്: തുറവൂർ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ്.
ഗുരുവായൂർ - ചെന്നൈ എഗ്മൂർ എക്സ്പ്രസ്: ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ സ്റ്റോപ്പ്.