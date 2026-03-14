എം.ആര്‍. അജിത് കുമാറിനെ ബെവ്കോ എംഡിയായി നിയമിച്ചു; ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി ട്രാഫിക് ഐജി

കമ്മിഷണര്‍ പദവിയില്‍ നിന്നും നീക്കിയാണ് ബെവ്കോയുടെ മുഴുവന്‍ ചുമതലയും അജിത് കുമാറിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്
mr ajith kumar appointed bevco md
എഡിജിപി അജിത് കുമാർ
തിരുവനന്തപുരം: എക്സൈസ് കമ്മിഷണര്‍ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയ എം.ആര്‍. അജിത് കുമാറിനെ ബെവ്‌റിജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സിഎംഡിയായി നിയമിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍. ബെവ്കോ എംഡി ആയിരുന്ന ഹര്‍ഷിത അട്ടല്ലൂരിയെ ട്രാഫിക് ഐജിയായി മാറ്റിയാണ് നിയമനം. നേരത്തെ ബെവ്‌കോ ചെയര്‍മാനായി അജിത് കുമാറിനെ നിയമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹര്‍ഷിത മാനെജിങ് ഡയറക്റ്റര്‍ പദവിയില്‍ തുടരുകയായിരുന്നു. കമ്മിഷണര്‍ പദവിയില്‍ നിന്നും നീക്കിയാണ് ബെവ്കോയുടെ മുഴുവന്‍ ചുമതലയും അജിത് കുമാറിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ ഉത്തരവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അജിത് കുമാറിനെ കമ്മിഷണര്‍ പദവിയില്‍ നിന്നും മാറ്റിയത്. കേഡര്‍ തസ്തികകളില്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രമേ നിയമിക്കാവൂ എന്ന് ട്രൈബ്യൂണല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.

ഇതോടെയാണ് ഐപിഎസുകാരനായ അജിത്കുമാറിനെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണര്‍ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് സര്‍ക്കാരിന് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നത്. ഐഎഎസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലായിരുന്നു സിഎടി ഉത്തരവ്. ശബരിമല ട്രാക്റ്റര്‍ വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈയിലാണ് ബറ്റാലിയന്‍ എഡിജിപി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റി അജിത് കുമാറിനെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണറായി നിയമിച്ചത്.

traffic
bevco
md
mr ajithkumar

