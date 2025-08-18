ന്യൂഡൽഹി: സിപിഎമ്മിലെ പരാതി ചോർച്ച വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദന്. കത്തിന്റെ പകർപ്പ് എല്ലാവരുടെയും പക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസംബന്ധങ്ങളോട് താന് പ്രതികരിക്കില്ലെന്നും ഡല്ഹിയില് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിനെത്തിയ ഗോവിന്ദന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കേസ് പിന്നീട് കൊടുക്കുമെന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങളോട് പിന്നീട് പ്രതികരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സിപിഎം നേതാക്കളും സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളും യുകെയിലെ വ്യവസായി രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമായി നടത്തിയ പണമിടപാടില് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് സ്വകാര്യ വ്യക്തി നൽകിയ രഹസ്യ പരാതയാണ് ചോര്ന്നത്. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയും എസ്എഫ്ഐ മുൻ ജില്ലാ ഭാരവാഹിയും ലണ്ടൻ വ്യവസായിയുമായ രാജേഷ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ളവരുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെന്നൈയിലെ വ്യവസായി 2021 ലാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ, പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ രഹസ്യമാക്കി വച്ചു.
തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ പാര്ട്ടി കോണ്ഗ്രസില് ലണ്ടന് പ്രതിനിധിയായി ആരോപണ വിധേയനായ രാജേഷ് കൃഷ്ണയെ ഉള്പ്പെടുത്തി. ഇതിനെതിരേ രഹസ്യ പരാതിക്കാരനായ മുഹമ്മദ് ഷര്ഷാദ് വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയതോടെ പാര്ട്ടികോണ്ഗ്രസ് പ്രതിനിധി പട്ടികയില് നിന്ന് രാജേഷ് കൃഷ്ണയെ ഓഴിവാക്കി. പ്രതിനിധി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ നീക്കിയത് വ്യാജ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജേഷ് ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിയില് സ്വകാര്യ അന്യായം നല്കിയിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പമാണ് ഷര്ഷാദ് നല്കിയ പരാതി കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. തന്റെ രഹസ്യ പരാതി ചോര്ന്നതിനു പിന്നില് എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ മകന് ശ്യാംജിത്താണെന്നും രാജേഷും ശ്യാമും തമ്മില് ഇടപാടുകളുണ്ടെന്നും പരാതി നല്കിയ വ്യവസായി മുഹമ്മദ് ഷര്ഷാദ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.