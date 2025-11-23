ജനാധിപത്യത്തിനു സിപിഎം അപമാനം: വി.ഡി. സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പേ കണ്ണൂരില് സിപിഎം സ്ഥാനാര്ഥികള് വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതെന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. ഭയപ്പെടുത്തിയും എതിര് സ്ഥാനാര്ഥികളെയോ എതിര് രാഷ്ട്രീയത്തെയോ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു പാര്ട്ടിയുടെ കാടത്തമാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ വാര്ഡില് പോലും സിപിഎം ക്രിമിനലുകള് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥികളാകാന് തയാറായവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പഞ്ചായത്തിലും സ്വന്തം വാര്ഡിലും ജില്ലയിലും ജനാധിപത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിക്കാത്ത പിണറായി വിജയനും എം.വി. ഗോവിന്ദനുമാണ് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ക്ലാസെടുക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിന് എന്തൊരു അപമാനമാണിത്?
ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ഇതിനേക്കാള് വിലയ പാര്ട്ടി ഗ്രാമങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നത് സിപിഎം മറക്കരുത്. ബംഗാളിലെ അവസാനകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായും മാഫിയാ സംഘമായുമാണ് കേരളത്തില് സിപിഎം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ നാമനിർദേശ പത്രികകള് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയില് നിയമവിരുദ്ധമായി തള്ളാന് സിപിഎം ഫ്രാക്ഷന് പോലെ ഒരു സംഘം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പ്രവര്ത്തിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പക്ഷപാതപരമായ നടപടിയെ യുഡിഎഫ് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും സതീശൻ.