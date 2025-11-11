മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷിതം; ദേശീയ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷ അതോറിറ്റി ഡാം സന്ദർശിച്ചു

ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ദേശീയ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ അനിൽ ജെയിൻ. അണക്കെട്ടിന്റെ ഘടന, ഉപകരണങ്ങൾ, ഹൈഡ്രോ-മെക്കാനിക്കൽ ഘടകങ്ങൾ, ഗാലറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വശങ്ങൾ സമിതി പരിശോധിച്ചു.
2025 ലെ മഴക്കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള അണക്കെട്ടിന്റെ അവസ്ഥയും സമിതി പരിശോധിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അണക്കെട്ട് നല്ല നിലയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാടും കേരളവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രമ്യമായി പരിഹരിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കേരള സർക്കാരുമായി ചില ഉപകരണങ്ങൾ പങ്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. വനമേഖലയിലൂടെ അണക്കെട്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് തമിഴ്നാടിന് ശരിയായ പ്രവേശനം നൽകാൻ കേരള സർക്കാറും സമ്മതിച്ചു. അണക്കെട്ടിന്റെ വെള്ളത്തിനടിയിലെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തുന്ന റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ സർവെയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അടുത്ത നടപടികളും കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക്, വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഗ്രൗട്ടിംഗ് ജോലികൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അനിൽ ജെയിൻ പറഞ്ഞു.
സമഗ്രമായ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തലിനുള്ള പ്രവർത്തനം മേൽനോട്ട ഉപസമിതികൾ അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ആവശ്യമായ സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ദ്ധ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വിദഗ്ധരുടെ പട്ടിക ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും സമർപ്പിക്കും.