വഴി മുടക്കി അയൽവാസിയുടെ മതിൽ; പൊളിച്ചു മാറ്റി എംഎൽഎ ഉമ തോമസ്

കൊച്ചി: എറണാക്കുളം ചക്കരപ്പറമ്പിൽ അനധികൃതമായി നിർമിച്ച മതിൽ പൊളിച്ചു നീക്കി എംഎൽഎ ഉമ തോമസും സംഘവും. സന്ധ്യ എന്ന യുവതിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി തടസപ്പെടുത്തികൊണ്ട് അയൽവാസി നിർമിച്ച മതിലാണ് എംഎൽഎ കൈയോടെ പൊളിച്ചു നീക്കിയത്. മൂന്നു വർഷമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വഴിയാണ് അയൽവാസി കെട്ടിയടച്ചതെന്ന് സന്ധ്യ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്തു വാങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് സന്ധ്യ വീടു നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധാരം പ്രകാരം വീട്ടിലേക്ക് വഴിയുമുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ കോടതി വിധിയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് അയൽവാസി വഴിയിൽ മതിൽ കെട്ടിയത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ജോലിക്കു പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും മതിൽ നിർമിക്കുകയായിരുന്നു. കനത്ത മഴയിൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ ആകാതെ വഴിയിൽ പെട്ടു പോയ സന്ധ്യയെയും കുടുംബത്തെയും വാർഡ് കൗൺസിലറും പൊലീസും ഇടപെട്ട് താത്കാലിമായി വഴിയുണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം പൊലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരു കുടുംബങ്ങളെയും വിളിച്ചു സംസാരിച്ചുവെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാനായില്ല. ഇതോടെയാണ് എംഎൽഎയു സഹായം തേടിയത്.
കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിനു പിന്നാലെ മതിൽ എടുത്തു മാറ്റി എംഎൽഎ വീട്ടിലേക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കി നൽകി. വഴി മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശമാണെന്നും അതു തടയുന്നത് മര്യാദകേടാണെന്നും ഉമ തോമസ് പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ നേരിടാൻ താൻ ഒരുക്കമാണെന്നും നടപ്പവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ തനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി.