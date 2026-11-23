AI generated summary, newsroom reviewed
തിരുവനന്തപുരം: ഒക്റ്റോബർ 1 മുതൽ കേരളത്തിലെ മിക്ക ജില്ലകളിലും സാധാരണയിലും കുറഞ്ഞ മഴയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (ഐഎംഡി) കണക്കുകൾ. ഒക്റ്റോബർ 1 മുതൽ നവംബർ 23 വരെയുള്ള 2026-ലെ മഴയെ ദീർഘകാല ശരാശരിയുമായി (എൽപിഎ) താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന കണക്കുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.
ഐഎംഡി മാനദണ്ഡപ്രകാരം, ശരാശരിയുടെ 19 ശതമാനം കുറവ് മുതൽ 19 ശതമാനം കൂടുതൽ വരെ സാധാരണ മഴയാണ്; 20 മുതൽ 59 ശതമാനം വരെ കുറവ് 'മഴക്കുറവ്' ആയി കണക്കാക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിൽ ഒമ്പതിലും മഴക്കുറവുണ്ട്.
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്:
മഴക്കുറവുള്ള 9 ജില്ലകൾ: മലപ്പുറം 42% (ഏറ്റവും കൂടുതൽ), കാസർകോട്, തൃശൂർ, ഇടുക്കി 37% വീതം, കൊല്ലം 33%, എറണാകുളം 32%, കോട്ടയം 28%, കണ്ണൂർ 27%, കോഴിക്കോട് 22%.
സാധാരണ പരിധിയിലുള്ള 5 ജില്ലകൾ: വയനാട് (4% കൂടുതൽ, ശരാശരിയെക്കാൾ കൂടുതൽ ലഭിച്ച ഏക ജില്ല), തിരുവനന്തപുരം 12% കുറവ്, ആലപ്പുഴ 16% കുറവ്, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട 18% വീതം കുറവ്.
ഒരു ജില്ലയിലും അധികമഴയോ വലിയ അളവിലുള്ള അധികമഴയോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല; വലിയ മഴക്കുറവോ മഴ ലഭിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യമോ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. തുലാവർഷ കാലത്ത് മഴ അസന്തുലിതമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും മധ്യ, വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതെന്നും കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു.
AI generated summary, newsroom reviewed