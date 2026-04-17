Kerala

നിതിൻ രാജിന്‍റെ മരണത്തിൽ പങ്കില്ല; ഇടക്കാല ഹർജി സമർപ്പിച്ച് ആരോപണ വിധയരായ അധ‍്യാപകർ

അധ‍്യാപകൻ ഡോ. എം.കെ. റാമും ഡോം. സംഗീതയുമാണ് ‌ ഇടക്കാല ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്
nitin raj death case updates

നിതിൻ രാജ്, ഡോ. എം.കെ. റാം

Updated on

കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ കണ്ണൂർ ഡെന്‍റൽ കോളെജ് വിദ്യാർഥി ആർ.എൽ. നിതിൻരാജിന്‍റെ മരണത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ അധ‍്യാപകൻ ഡോ. എം.കെ. റാമും ഡോം. സംഗീതയും ‌ ഇടക്കാല ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ‍്യാപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. നിതിന്‍റെ മരണത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് ഹർ‌ജിക്കാരുടെ വാദം.

നിതിന്‍റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഇരുവർക്കുമെതിരേ ആത്മഹത‍്യാ പ്രേരണ കുറ്റം അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. നിതിൻ രാജിന്‍റെ ആത്മഹത‍്യ തന്നെയാണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. മരണത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് അധ‍്യാപകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട ദുരനുഭവം നിതിൻ സുഹൃത്തിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

