ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനിടെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങില്ല: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

കണ്ണൂർ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുന്ന വേളയിൽ കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തടസമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വൈദ്യുതിമന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 12.30നാണ് അർജന്റീനയും സ്പെയ്നും തമ്മിലുള്ള ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം.
മത്സരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ തടസമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ കെഎസ്ഇബിക്ക് പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. "ജനങ്ങൾ മത്സരം കാണണം. അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അധിക ചെലവ് വഹിച്ചുപോലും പകലും രാത്രിയും തടസമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്"- കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ വലിയ കുറവ് മൂലം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലെ ജലലഭ്യത കുറഞ്ഞതും ഉയർന്ന താപനില കാരണം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വർധിച്ചതും വൈദ്യുതി മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മഴ കുറയുമ്പോൾ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു. അതോടെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം കുറയുന്നു. അതേസമയം ചൂട് കൂടുന്നതിനാൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.