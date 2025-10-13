തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുതിയ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒ.കെ. ജനീഷിനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിലെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് ജനീഷ്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ രാജി വച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ അധ്യക്ഷനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
ബിനു ചുള്ളിയിലിനെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് വര്ക്കിങ് പ്രസിഡന്റായും നിയമിച്ചു. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് വര്ക്കിങ് പ്രസിഡന്റിനെ നിയമിക്കുന്നത്. അബിൻ വര്ക്കി, കെ.എം. അഭിജിത്ത് എന്നിവരെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായും തെരഞ്ഞെടുത്തു.