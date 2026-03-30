മുഖ്യമന്ത്രിയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമാ‍യി വാക്കേറ്റം ; വാർത്താസമ്മേളത്തിൽ ദേശാഭിമാനിക്കും കൈരളിയ്ക്കും മാത്രം ഉത്തരം നൽകുന്നു

ഇതൊരു സ്ഥിരം ശൈലിയാണെന്ന് ആക്ഷേപം
Argument with the Chief Minister and journalists; Only Deshabhimani and Kairali are answered at the press conference

കൊല്ലം: വാർത്താസമ്മേളത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുവിഭാഗം മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രം മറുപടി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായത്. കൈരളിയിലെയും ദേശാഭിമാനിയിലെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകുന്നതെന്നും ഇത് മോശമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.

ഇതൊരു സ്ഥിരം ശൈലിയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. ഇതോടെ സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീറ്റുപോയ മുഖ്യമന്ത്രി തിരികെത്തി. ചോദ്യം മനസിലുണ്ടായാൽ പോരാ ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ഇവിടെ ചിലർക്ക് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അതാണിപ്പോൾ പ്രകടമായതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു.

എല്ലാവർക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

