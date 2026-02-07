Kerala

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പീഡനക്കേസിൽ കുടുക്കുമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു; മുൻ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിന്‍റെ മൊഴി പുറത്ത്

കൊട്ടാരക്കര ജുഡീഷ‍്യൽ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സുധീർ മലയിൽ മൊഴി നൽകിയത്
കൊല്ലം: ഗതാഗതവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരേ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി മുൻ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം സുധീർ മലയിൽ. മുൻ കേരള മുഖ‍്യമന്ത്രിയായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പീഡന കേസിൽ കുടുക്കുമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞതായാണ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൊട്ടാരക്കര ജുഡീഷ‍്യൽ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മൊഴി നൽകിയത്.

സോളാർ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയും മന്ത്രിയും പ്രതികളായ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ സാക്ഷിയാണ് സുധീർ. 2011 മുതൽ 2013വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഗണേഷ്കുമാറിന്‍റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗമായിരുന്നു.

സോളാർ പീഡനക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിയും ഗണേഷും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതായും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലും ഔദ‍്യോഗിക വസതിയിലും പരാതിക്കാരി നിത‍്യ സന്ദർശകയായിരുന്നുവെന്നും സുധീറിന്‍റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.

