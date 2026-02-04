Kerala

നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ വാക്ക്പോര്

വാക്ക്പോരിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയി
opposition protest at assembly sabarimala gold theft

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ വാക്ക്പോര്. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി. മുഖ‍്യമന്ത്രി വാസ്തവ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവന നടത്തിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ആരോപിച്ചു. മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം സോണിയ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അപമാനിക്കുന്നുവെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ സോണിയ ഗാന്ധിയെ കൊട്ടാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെന്നായിരുന്നു എം.ബി. രാജേഷിന്‍റെ പ്രതികരണം. സ്വർണം കട്ടവരെ സോണിയ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം കൊണ്ടു പോയത് ആരാണെന്ന് പറയണമെന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് പത്തരമാറ്റിന്‍റെ തിളക്കം ഉണ്ടാകുമെന്നും രാജേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

assembly
protest
vd satheesan
opposition
mb rajesh
CM Pinarayi vijayan
sonia gandhi

