"ഇവന്മാരെയൊക്കെ ചൂലിന് അടിക്കണം'': രാഹുലിനെതിരേ പത്മജ

''എന്തൊരു നെറികെട്ടവന്മാരാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടവും അവന്‍റെ സൈബർ കിങ്കരന്മാരും''
Updated on

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരേ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പത്മജ വേണുഗോപാൽ. പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യത പൊതുമധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി അപമാനിക്കുന്നവരെ ചൂലിന് അടിയ്ക്കണമെന്ന് പത്മജ ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പറ്റിച്ച് ഗർഭിണി ആക്കിയ ശേഷം ആ കുഞ്ഞിനെ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ലാതെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന ഇവന്‍റെ ഒരു തൊലിക്കട്ടി സമ്മതിക്കണമെന്നും പത്മജ പ്രതികരിച്ചു.

എന്തൊരു നെറികെട്ടവന്മാരാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടവും അവന്‍റെ സൈബർ കിങ്കരന്മാരും . പരാതി ഉന്നയിച്ച ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യത പൊതുമധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി അപമാനിയ്ക്കുന്ന ഇവനെ ഒക്കെ ചൂലിന് അടിയ്ക്കണം .

ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പറ്റിച്ച് ഗർഭിണി ആക്കിയ ശേഷം ആ കുഞ്ഞിനെ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ലാതെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന ഇവന്‍റെ ഒരു തൊലിക്കട്ടി .ഇതൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ പൊതുമധ്യത്തിൽ അപമാനിയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്.

