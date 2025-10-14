പാലിയേക്കര ടോൾ വിലക്ക് തുടരും; വിധി വെളളിയാഴ്ച

കൊച്ചി: പാലിയേക്കര ടോൾ വിലക്ക് തുടരും. ടോൾ പിരിവു പുനരാരംഭിക്കുന്നതിൽ വെളളിയാഴ്ച അന്തിമ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ഗതാഗത കുരുക്ക് തുടരുകയാണെന്ന ജില്ലാ കലക്റ്ററുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.
ഇടപ്പളളി - മണ്ണുത്തി ദേശീയ പാതയിലെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനെ തുടർന്നാണ് ടോൾ പിരിവ് ഹൈക്കോടതി നിർത്തിവച്ചത്. ദേശീയ പാതയുടെ നിർമാണം നടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്റ്റർ കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.
ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ്, ഹരിശങ്കർ വി. മേനോൻ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ടോൾ പിരിവ് നിരോധനം നീട്ടിയത്.