Kerala

പാലിയേക്കര ടോൾ വിലക്ക് തുടരും; വിധി വെളളിയാഴ്ച

ജില്ലാ കലക്റ്ററുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.
Paliyekkara toll ban to continue; verdict on Friday

പാലിയേക്കര ടോൾ വിലക്ക് തുടരും; വിധി വെളളിയാഴ്ച

Updated on

കൊച്ചി: പാലിയേക്കര ടോൾ വിലക്ക് തുടരും. ടോൾ പിരിവു പുനരാരംഭിക്കുന്നതിൽ വെളളിയാഴ്ച ‌ അന്തിമ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ഗതാഗത കുരുക്ക് തുടരുകയാണെന്ന ജില്ലാ കലക്റ്ററുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.

ഇടപ്പളളി - മണ്ണുത്തി ദേശീയ പാതയിലെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനെ തുടർന്നാണ് ടോൾ പിരിവ് ഹൈക്കോടതി നിർത്തിവച്ചത്. ദേശീയ പാതയുടെ നിർമാണം നടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്റ്റർ കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ്, ഹരിശങ്കർ വി. മേനോൻ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ടോൾ പിരിവ് നിരോധനം നീട്ടിയത്.

ban
paliyekkara toll plaza

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com