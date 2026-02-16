ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം 25 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: ഫെബ്രുവരിയിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ, ക്ഷേമനിധി പെന്ഷനുകള് 25 മുതല് വിതരണം ചെയ്യും. ഇതിനായി 1,050 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ.എന്. ബാലഗോപാല് അറിയിച്ചു.
62 ലക്ഷത്തോളം പേര്ക്കാണ് 2,000 രൂപ വീതം പെന്ഷന് ലഭിക്കുക. 26.62 ലക്ഷം പേരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തുക എത്തും. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകള് വഴി വീട്ടിലെത്തി നേരിട്ട് തുക കൈമാറും. ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങള്ക്കുള്ള പെന്ഷന് അതാത് ബോര്ഡുകള് വഴി വിതരണം ചെയ്യും.
8.46 ലക്ഷം പേര്ക്ക് ദേശീയ പെന്ഷന് പദ്ധതിയിലെ കേന്ദ്ര വിഹിതം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരാണ് നല്കേണ്ടത്. ഈ ഇനത്തിലെ 24.21 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാനം മുന്കൂര് അടിസ്ഥാനത്തില് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.