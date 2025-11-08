Kerala

വന്ദേഭാരതിൽ ഗണഗീതം; ഭരണഘടനാ ലംഘനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

റെയിൽവെയുടെ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹം
റെയിൽവേയുടെ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹം

pinarayi Vijayan

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: എറണാകുളം-ബംഗളൂരു വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ വിദ്യാർഥി‌കളെ കൊണ്ട് ആർഎസ്എസിന്‍റെ ഗണഗീതം പാടിപ്പിച്ചതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്ത്. ഗണഗീതം പാടിപ്പിച്ച റെയിൽവെയുടെ നടപടി അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗാനം സർക്കാരിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ ഉൽപ്പെടുത്തിയത് ഭരണഘടന ലംഘനമാണ്.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ റെയിൽവേയെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിന് സംഘപരിവാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഗണഗീതം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച റെയിൽവെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

മതനിരപേക്ഷയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന റെയിൽവെ ഇന്നിപ്പോൾ സ്വാതന്ത്യ സമരത്തെ ഒറ്റിയ ആർഎസ്എസിന്‍റെ വർഗീയ അജണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി കുട പിടിക്കുകയാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

pinarayi vijayan
bjp
vande bharat

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com