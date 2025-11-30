Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി യുഎഇ മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി

രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി യുഎഇയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യുഎഇ മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
മുഖ്യമന്ത്രി യുഎഇ മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി | Pinarayi Vijayan Dubai, UAE

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ തുടങ്ങിയവരെ ദുബായ് മന്ത്രിമാർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി സമീപം.

MV

Updated on

ദുബായ്: രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി യുഎഇയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യുഎഇ മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

യുഎഇ ക്യാബിനറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് അൽ ഗർഗാവി, സാമ്പത്തിക ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ തൗക്ക്‌ അൽ മാരി, വിദേശ വ്യാപാര മന്ത്രി താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദി, അബുദാബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്‍റ് ഓഫിസ് ഡയറക്റ്റർ ജനറൽ ബദർ അൽ ഒലാമ, വിദേശ വ്യാപാര വകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഫഹദ് അൽ ഗർഗാവി എന്നിവരുമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജിചെറിയാൻ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലക്‌, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി, ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറൽ സതീഷ് കുമാർ ശിവൻ, ബുർജീൽ ഹോൾഡിംഗ്‌സ് ചെയർമാൻ ഷംസീർ വയലിൽ, ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് സിഇഒ അദീബ് അഹമ്മദ്, ഷാരൂൺ ഷംസുദീൻ എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.

pinarayi vijayan
dubai
UAE

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com