പിണറായി ഭരണം സിപിഎമ്മിനെ നശിപ്പിച്ചു: വി.ഡി. സതീശൻ

സാധാരണക്കാരായ പാർട്ടിക്കാർ ഭരണത്തിന്‍റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിരാശരാണ്
Pinarayi Vijayan's rule destroyed CPM: V.D. Satheesan

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎമ്മിന്‍റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള കൊഴിഞ്ഞ് പോക്ക് നടക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. പുതുയുഗ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി പങ്കെടുത്ത നൂറോളം വേദികളിൽ വച്ച് താൻ നിരവധി സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്ക് കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം നൽകി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു ഒഴുക്ക് കേരള ചരിത്രത്തിൽ മുൻപൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സാധാരണക്കാരായ പാർട്ടിക്കാർ ഭരണത്തിന്‍റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിരാശരാണ്.

സിപിഎമ്മിന്‍റെ കരുത്തുറ്റ കോട്ടയായ പയ്യന്നൂരിൽ പോലും പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശക്തമായ പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പത്തുവർഷത്തെ പിണറായി വിജയന്‍റെ ഭരണമാണ് സിപിഎമ്മിന് ഇത്രയും വലിയ നാശമുണ്ടാക്കിയതെന്നും സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി

