Kerala

പി.കെ. ശശിയെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിപ്പിക്കരുത്; വി.ഡി. സതീശനെ സമീപിച്ച് നേതാക്കൾ

സിപിഎമ്മിന്‍റെ ആളുകൾക്കു വേണ്ടി സ്വന്തം മണ്ണിൽ വോട്ട് തേടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അപമാനമാണെന്നാണ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്
P.K. Sasi should not be made as udf candidate in assembly election

പി.കെ. ശശി

Updated on

പാലക്കാട്: സിപിഎമ്മുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പി.കെ. ശശിയെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ആവശ‍്യപ്പെട്ടു. ശശിയെ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിപ്പിച്ചാൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്.

ഇക്കാര‍്യം നേതാക്കൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിപിഎമ്മിന്‍റെ ആളുകൾക്കു വേണ്ടി സ്വന്തം മണ്ണിൽ വോട്ട് തേടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അപമാനമാണെന്നാണ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം, കെപിസിസി സെക്രട്ടറി പി. ഹരിഗോവിന്ദന് സീറ്റ് നൽകാത്തത് കോൺഗ്രസ് കാണിക്കുന്ന നന്ദികേടാണെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

congress
vd satheesan
palakkad
Assembly election
ottapalam
pk sasi

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com