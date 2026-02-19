Kerala

പി.കെ. ശശിയുടെ നീക്കം അറിയില്ല; കോൺഗ്രസിന്‍റെ മുന്നിൽ വിഷയം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ

കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല
PK Sasi's move is unknown: KC Venugopal

കെ.സി. വേണുഗോപാൽ

Updated on

ന്യൂഡൽഹി: പി.കെ. ശശിയുടെ തുടർനീക്കത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ. കോൺഗ്രസിന് മുൻപിൽ ഒരു ആലോചനയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെടിഡിസി സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത്,പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അല്ല.

കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ശശി കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുമോയെന്നത് അനുമാനങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല.

അങ്ങനെ പറയാൻ ഉദേശിക്കുന്നില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കും. നിലവിൽ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം പാർട്ടിയുടെ മുന്നിലില്ലെന്നും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

congress
kc venugopal
pk sasi

