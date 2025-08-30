Kerala

ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ച് മദ്യപാനം; പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥി ഐസിയുവിൽ

മ്യൂസിയം പൊലീസ് എത്തിയാണ് വിദ്യാർഥിയെ ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്
ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ച് മദ്യപാനം; പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥി ഐസിയുവിൽ

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മത്സരിച്ച് മദ്യം കഴിച്ച വിദ്യാർഥി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. മദ്യം കഴിച്ച് കുഴഞ്ഞു വീണ വിദ്യാർഥി നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളെജ് ആശുപത്രിയിൽ ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ച ആൽത്തറയിൽ പണി പുരോഗമിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ 7 വിദ്യാർഥികൾ ഒത്തു ചേർന്ന് മദ്യപിച്ചത്. അമിതമായി മദ്യപിച്ച പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥി കുഴഞ്ഞു വീണതോടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 5 പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥി മ്യൂസിയം പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ആംബുലൻസിൽ വിദ്യാർഥിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. അവശനായ വിദ്യാർഥിയെ ഉടൻ തന്നെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ മ്യൂസിയം പൊലീസ് ഇതുവരെ കേസുകളൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.

