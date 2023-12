തൃശൂർ കേരള വർമ കോളെജിന്‍റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ ആ പരിപ്പ് ഇവിടെ വേവില്ല എന്ന് അർഥത്തിൽ 'your dal will not cook here bloody sanghi khan' എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്റർ‌ സമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴി വച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരേയാണ് ബൽറാമിന്‍റെ പരിഹാസം. ഇതിനെതിരെയാണ് ആർഷോ രംഗത്തെത്തിയത്.